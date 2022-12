Was die Branche in diesem besonderen Jahr 2022, neben Energie- und Preissteigerungen, noch in Atem hielt, und wie bunt das Jahr wirklich war, zeigt unsere Coverstory-Parade. Hier nochmal zusammengefasst auf einen Blick zum Gustieren und Browsen.

Im Jänner war der Lebensmittelhandel als boomendes Wachstumsfeld das Thema. Hier wird Personal gesucht und dabei werden neue Betätigungsfelder erschlossen.Im Februar haben wir uns der Blockchain gewidmet, samt NFT (Non-Fungible Tokens) und der Bedeutung dieser für die Wirtschaft.Der März stand ganz im Zeichen des EU-Lieferkettengesetzes. Was es für die Wirtschaft und die globalen Menschenrechte bedeutet, wo die Herausforderungen in der Umsetzung liegen und wie praktikabel es wirklich ist.Im April widmeten wir uns einer Szenarien-Sammlung, wohin hohe Inflation, Preissteigerungen an allen Ecken und Enden führen könnten. Was im Frühjahr Realität war, ist heute noch keinesfalls vorbei.Die Energiewende und ein potenzielles Blackout hoben wir im Mai auf die CASH-Titelseiten. Warum Kettenreaktionen aus verschiedenen Multikrisen ein Problem darstellen und wie diese zu lösen sein könnten.Warum Franchise-Systeme im österreichischen LEH boomen war das Thema der Juni-Titelgeschichte.Für die große Sommer-Doppelnummer Juli/August hieß es "Wer ist der Best-Retailer?" Was wirklich in der Performance der heimischen Händler zählt.Der September widmete sich dem Konsum im Krisenmodus, und der wesentlichen Frage, wofür sich Konsumenten wirklich entscheiden, wenn Heizen, Lebensmittel und Wohnen teurer werden?Ob und wie es ein Strategiefehler sein könnte, das gedruckte Flugblatt ganz abzuschaffen und durch digitale Alternativen zu ersetzen, behandelten wir in der Oktober-Ausgabe.Zum Jahresende widmeten wir uns einem DFH-Report und warum die Branche im kommenden Jahr ein "Onlinewettrüsten" erwartet.