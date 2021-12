Das vergangene Jahr brachte auch für die Industrie spannende Diskussionen, wertvolle Übernahmen, wichtige Umstrukturierungen und viele neue und alte Gesichter. Hier ein Überblick.

Die neue Frau an der Spitze von Mondelez in Österreich, Elisabeth Hülsmann, will mit differenzierenden Produkten einen Mehrwert schaffen und den Handel auch in Sachen E-Commerce unterstützen. In ihrem ersten CASH-Interview stellt sie sich zudem Fragen über Nachhaltigkeit, Kinderarbeit und Palmöl.

Matthias Ortner, langjähriger Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, wechselt als Geschäftsführer zum Schwesterunternehmen Del Fabro Kolarik. Im Juni ergänzt Harald Mayer die Ottakringer-Geschäftsführung.



Oktober Der Ministerrat einigt sich nämlich auf ein verbindliches Mehrwegangebot ab 2024, sowie auf ein Einwegpfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen ab 2025. Mehr dazu Coverstory Oktober/November 2021 Kommt zurück! Lange von der breiten Masse abgelehnt, steht nun in Österreich das Einwegpfand ante portas. Als Teil des neuen Abfallwirtschaftsgesetzes warten Händler, Produzenten und Abfallentsorger auf die Details der dazugehörigen Verordnung. Eine Wunsch-Sammlung. Der Ministerrat einigt sich nämlich auf ein verbindliches Mehrwegangebot ab 2024, sowie auf ein Einwegpfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen ab 2025.

Alvaro Alonso übernimmt die Geschäftsführung der Beiersdorf CEE Holding und Beiersdorf Österreich. Er folgt damit Stefan Kukacka nach, der das Unternehmen verlässt.



Mehr dazu Unilever Markenartikelverband Die Pläne des neuen Präsidenten Seit Anfang Oktober hat der Österreichische Markenartikelverband einen ­neuen Präsidenten. Nikolaus Huber, Geschäftsführer Unilever Österreich, sieht die Hersteller mit neuen Regularien und vor allem mit massiv steigenden ­Kosten konfrontiert. Was er vorhat, schildert er gegenüber CASH. Unilever-Geschäftsführer Nikolaus Huber folgt Alfred Schrott als Präsident des Markenartikelverbands nach. Ölz-Geschäftsführerin Daniela Kapelari-Langebner und Manner-CEO Andreas Kutil stehen im als Stellvertreter zur Seite.

Im Gegensatz zu anderen Messen kann die Anuga vom 9. bis 23. Oktober dieses Jahr stattfinden. Das Leitthema ist "Transform" und beleuchtet die Änderung im Konsumverhalten. Alvaro Alonso übernimmt die Geschäftsführung der Beiersdorf CEE Holding und Beiersdorf Österreich. Er folgt damit Stefan Kukacka nach, der das Unternehmen verlässt.Im Gegensatz zu anderen Messen kann die Anuga vom 9. bis 23. Oktober dieses Jahr stattfinden. Das Leitthema ist "Transform" und beleuchtet die Änderung im Konsumverhalten.

Mehr dazu CASH Runder Tisch: Preissteigerungen Verhandlungen mit gegenseitigem Respekt "Wir müssen reden", postulierte CASH und bat Handel und Industrie zum ersten runden Tisch, der sich rund um das Thema Preissteigerungen drehte. Die Aufzeichnung zum Nachsehen finden Sie hier. Im Sommer hat es sich in einzelnen Branchen bereits abgezeichnet, nun kämpfen nicht nur die Lebensmittelindustrie, sondern auch Händler immer mehr mit Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen sind die Folge. Das sorgt für mächtig Diskussionsstoff und wird Inhalt des ersten Round Table von CASH.

Mit 1. November wechselt Reinhard Grießler vom Schwesterunternehmen Egger Holz in die Geschäftsführung von Egger Getränke. Er folgt Martin Forster nach, der zu Spitz gegangen ist.

Der Geschäftsführer von GS1 Austria, Gregor Herzog, ist seit Jahresbeginn der neue Vorsitzende von GS1 in Europe. Damit übernimmt er für die nächsten beiden Jahre die Aufgabe, internationale Standards auf europäische Markterfordernisse abzustimmen und nationale Empfehlungen europaweit zu harmonisieren. Außerdem erweitert GS1 das Leistungsportfolio und bietet nun allen Lieferanten die Möglichkeit, die Nutzungsrechte von digitalen Inhalten wie beispielsweise Abbildungen, die in Verbindung mit dem Stammdatenservice GS1 Sync bereitgestellt werden, zentral zu steuern.Friedrich Wimmer geht nach 44 Jahren bei Lenz Moser in Pension. Ihm folgt Christoph Bierbaum nach.Maria Hauptmann ist seit Anfang des Jahres Co-Geschäftsführerin bei EatHappy und verantwortet dabei die Bereich Finanzen, IT, HR und das komplette Office Management.Seit Mitte Jänner leitet Günther Hofer die finanziellen Geschicke des Lebensmittelproduzenten Spitz aus Attnang-Puchheim (OÖ).Thomas Schusteritsch ist neuer J. Hornig-Geschäftsführer. Johannes Hornig wechselt nach neun Jahren als Geschäftsführer nun in den Beirat.Nach der Versorgungsfrage 2020 stellt die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter wieder die Preisdebatte in den Mittelpunkt. Im November werden erste Einigungen erzielt werden – wenngleich nicht auf dem geforderten Niveau. Denn während die Gespräche mit den Handelspartnern weiterlaufen, steigen die Rohstoffkosten immer weiter, teilweise um das Dreifache.Statt des CASH Impuls Dialogforums findet dieses Jahr der erste CASH Digital Talk unter dem vielsagenden Titel "Handelsrückblick 2020 - Kennzahlen, Analysen und Learnings eines Ausnahmejahres" statt. Unter den Podiumsgästen befanden sich Harald Mießner (Vorstand Vertrieb Billa Merkur Österreich), Harald Gutschi (Geschäftsführer Unito), Stefan Heiglauer (Leitung Paket Österreich der Österreichischen Post), Rainer Trefelik (Bundesspartenobmann Handel WKÖ) sowie Amata Ring und Christina Tönniges (beide GfK Austria).Gabriela Maria Straka steigt in Geschäftsleitung auf.Nach 4,5 Jahren Zusammenarbeit verkauft Kellogg seine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an Verival-Gründer Wolfgang Fojtl zurück. Das Bio-Unternehmen ist nun wieder zu 100 Prozent in österreichischer Hand.Christina Meinl hat die Geschäftsführung von Julius Meinl Austria, einer Tochterfirma der Julius Meinl Coffee Group, übernommen und folgt in dieser Funktion auf Renata Petovska, die nach ihrer Karenz eine neue Position in der Julius Meinl Coffee Group übernehmen wird. Julius Meinl Austria wird damit erstmals seit Jahrzehnten von einem Familienmitglied geführt.Der langjährige Emmi Österreich-Geschäftsführer Gerhard Frei tritt mit 31. März aus dieser Funktion zurück, um sich "anderen Projekten im Emmi Konzern" zu widmen. Ihm folgt Thomas Heller nach.Die Nationale Ernährungskommission (NEK) des Gesundheitsministeriums hat die lange diskutierten Nährwertprofile beschlossen. Die gesamte Branche fürchtet nun das Inkrafttreten von weitreichenden Werbeverbote für zahlreiche Lebensmittel.Florian Berger übernimmt die Geschäftsführung des Verbands der Brauereien Österreichs von Jutta Kaufmann-Kerschbaum, die in den Ruhestand tritt.In Österreich haben sich 20.000 Menschen mit ihrer Unterschrift gegen das geplante EU-Haferdrinkwerbeverbot ausgesprochen. Europaweit lehnen 465.000 Konsumenten den Änderungsantrag 171 ab.Ulrike Pesta, Key Account Director bei Coca-Cola HBC, wird zum Top-Verkaufsprofi 2021 gekürt. Sie erhält dafür als erste Frau den UDO Sales Life Award.Am 2. November 1996 verließ die erste Packung Gmundner Milch die Molkerei. Somit feiert das Molkerei-Unternehmen dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen.Das Vorstandsteam des Franchiseverbands unter Präsident Andreas Haider von Unimarkt wurde neu gewählt. Vizepräsident ist Martin Zagler von Soluto, Schriftführerin ist Alexandra Tripolt von VBC Academia, als Kassier fungiert Norbert Steinwidder von Das Futterhaus, Ehrenpräsidentin wurde Waltraud Martius von Syncon.Das weltweite Tee-Geschäft von Unilever geht für 4,5 Milliarden Euro an den Finanzinvestor CVC Capital Partners Fund VIII. Zur Sparte gehören 34 Marken wie Lipton, PG Tips und Pukka. In Deutschland verliert der Konzern damit seine Position im stark wachsenden Markt für Kräuter- und Früchtetees.Das Flachgauer Unternehmen Salzburg Schokolade, bekannt durch die Produktion der "Echten Salzburger Mozartkugel" von Mirabell, hat Insolvenz angemeldet.Der US-Konzern Kraft Heinz übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung von 85 Prozent am Düsseldorfer Gewürz-Start-up Just Spices. Das Unternehmen soll eigenständig durch die Gründer Florian Falk, Ole Strohschneider und Béla Seebach weitergeführt werden. Sie halten auch die restlichen Anteile.