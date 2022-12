Turbulent war das Jahr auch für die Industrie. Insolvenzen und Übernahmen fanden genauso statt, wie Neuausrichtungen, Weiterentwicklungen und personelle Umstrukturierungen.

Februar

März

Preissteigerungen bei den verwendeten Rohstoffen, der Energie und der Logistik machen es dem Familienbetrieb nach eigener Aussage unmöglich, wirtschaftlich deckend zu arbeiten.

April

Mai

Milka Relaunch

Juni

Juli

Mehr dazu Stefan Pirker Berglandmilch Komplettausstieg aus fossilen Energieträgern In zweieinhalb Jahren will Berglandmilch in ihren Molkereien zu 95 Prozent erneuerbare Energie einsetzen.

August

September

Mehr dazu Michael Eichhammer - stock.adobe.com Einwegpfand Details zum Einwegpfand stehen fest Ab dem Jahr 2025 wird es in Österreich auf Einweggetränkeflaschen und -dosen ein Pfand in der Höhe von 25 Cent geben.

Mars Austria

Kim Smet ist neuer Geschäftsführer von Mars Austria

Oktober

Mehr dazu Gmundner Molkerei Gmundner Molkerei/Milchwerk Jäger BWB genehmigt Gemeinschaftsmolkerei Die Bundeswettbewerbsbehörde hat die Gemeinschaftsmolkerei zwischen Gmundner Molkerei eGen und Milchwerk Jäger GmbH mit Auflagen genehmigt.

November

Dezember