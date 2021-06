Die Manner-Standorte in Wien und Wolkersdorf beheimaten ab sofort 12 Bienenvölker.

Das österreichische Traditionsunternehmen Manner setzt nun einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und heißt 12 Bienenvölker an den Produktionsstandorten Wien und Wolkersdorf willkommen. Betreut werden die Bienen von Imkermeister Thomas Zelenka, der bereits viele Stadtbienen-Projekte leitet - darunter Bienen im Museum und die Bienenvölker von Almdudler. Verkauft wird der Honig der Manner-Bienen in den Manner-Shops. Der erwartete Ertrag der Honigernte umfasst etwa 400 Kilogramm. Damit sich die unverzichtbaren Bienenvölker auf den Dächern der Produktion auch wohlfühlen, übernimmt die Firma Schulte und Schönes die Pflanzengestaltung.

"Ich freue mich sehr auf die rund 800.000 neuen Bewohner auf den beiden Manner Standorten. Ohne Bienen gäbe es keine Haselnüsse, ohne Haselnüsse keine Mannerschnitten. Manner leistet in vielen Bereichen einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit, nun auch am Dach unserer Produktion in Wien und am Standort Wolkersdorf mit unseren 12 neuen Bienenvölkern", sagt CEO Andreas Kutil.

Mit dieser Maßnahme fördert das Unternehmen einen unverzichtbaren Teil des Ökosystems, denn Bienen sind für etwa 80 Prozent der Bestäubung von Blühpflanzen verantwortlich und somit unverzichtbar für die Biodiversität.

Die Bienen-Paten

Als Bienen-Paten hat sich der rosa Süßwarenhersteller prominente Unterstützer an Bord geholt: die beiden Schauspieler Christoph Fälbl und Nina Hartmann. Den Einzug der Honigbienen feierte auch Ex-Skispringer und Testimonial Martin Koch mit.