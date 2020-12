Die Privatstiftung Manner übernimmt sämtliche Manner-Aktien der ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH, Teil von Katjes International.

Bislang hatte Katjes International über die ÖZW einen Aktienanteil von 6,11 Prozent an Josef Manner u. Comp. Diese werden nun von der Privatstiftung Manner zurückgekauft, wodurch die Stiftung 48,67 Prozent aller Aktien am Süßwarenunternehmen besitzt. Albin Hahn, Stiftungsvorstand Privatstiftung Manner: "Die Privatstiftung Manner bedauert das Ausscheiden von Katjes als Aktionär, da wir einander stets wertschätzend begegnet sind und ähnliche Wertevorstellungen teilen. Als Vorstand der Privatstiftung freut mich der Zukauf der Aktien, da wir mit ausreichender Eigenkapitalausstattung sicherstellen können, dass die Vision des Firmengründers und die Werte der Familie auch weiterhin fest im Unternehmen verankert sind." Dem fügt er hinzu: "Die Vision der Privatstiftung ist es, mit unserem Handeln die Gründerfamilie Manner zu repräsentieren und die über die Jahre gewachsenen Wertevorstellungen in die Gegenwart von Manner zu bringen."