Manner bedankt sich mit einem Werbespot bei seinen Mitarbeitern, die die Versorgung mit den belieben Süßwaren sicherstellen.

Als Teil der Lebensmittelindustrie zählt Manner in Österreich während der aktuellen Coronavirus-Pandemie zur kritischen Infrastruktur. Trotz täglich neuer Herausforderungen unternimmt der Süßwarenhersteller alle Anstrengungen, um seine süßen Schmankerln weiterhin in Wien und Wolkersdorf zu produzieren und auszuliefern. Ein Dankeschön für alle Mitarbeiter, die Versorgung sicherstellen, sagt das Traditionshaus nun mit einem Werbespot. „Rosa Glücksmomente in Zeiten von großer Verunsicherung und ein kleiner süßer Genuss im isolierten Alltag sind gerade jetzt für viele Konsumentinnen und Konsumenten ein Anker und ein wenig Normalität“, sagt Mag. Ulf Schöttl, Marketingleiter von Manner. „Ein Großer Dank gilt dabei den Manner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter diesen herausfordernden Umständen alles geben, um die Produktion sicherzustellen und den Arbeitsalltag unter diesen Umständen meistern. Um diesen Dank auch nach außen sichtbar zu machen, haben wir gemeinsam mit DDB einen TV-Spot produziert, der eben diesen ausdrückt.“