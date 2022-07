Das österreichische Süßwarenunternehmen Manner lud nach Wolkersdorf zur Besichtigung der Produktion.

Das Traditionshaus Josef Manner produziert seine gesamten Süßwarenprodukte der Marken Manner, Casali, Napoli, Victor Schmidt und Ildefonso in den beiden Produktionsstätten Wien und Wolkersdorf. Der Fokus der Produktion in der Hauptstadt liegt auf Produkten, die mit Mehl verarbeitet werden, wie etwa Schnitten, Waffeln, Kekse und Biskotten. In Wolkersdorf wird hingegen der Schwerpunkt auf Schokolade gelegt. Dort werden unter anderem die Napoli Dragee Keksi, Casali Schokobananen, Victor Schmidt Mozartkugeln sowie das Weihnachts- und Ostersortiment hergestellt.

Das Werk in Wolkersdorf gehört seit 1996, nach dem Zukauf der Marken Walde und Candita, zu Manner. 1999 wurde die Übersiedlung der Produktion von Casali und Napoli an diesen Standort abgeschlossen. Rund 250 Mitarbeiter sorgen dort für einen reibungslosen Ablauf in der Produktion. Im Jahr 2014 wurde die "Chocolaterie" nach Wolkersdorf übersiedelt. Manner ist eines der wenigen Süßwarenunternehmen in der Größe, das Schokolade selbst von der Bohne weg, also "from-bean-to-bar" verarbeitet. Die Kakaobohnen werden in Wien angeliefert, geröstet, gemahlen und die Kakaomasse gepresst. Anschließend wird die Masse nach Wolkersdorf gebracht, wo sie gemischt und gewalzt sowie - durch abschließendes Conchieren (eine Intensivvermischung mit Erzeugung des spezifischen Schmelzes und der finalen Aromaprofilabrundung) zur fertigen Schokolade verarbeitet.



Galerie: Blick hinter die Kulissen der Manner-Produktion in Wolkersdorf

Manner/Noll Die Herstellung der Victor Schmidt Mozartkugeln umfasst viele Stationen. 1/12 Teilen Manner/Noll Victor Schmidt & Söhne wurde 1858 gegründet und gehört seit 2000 zu Manner. 2/12 Teilen Manner/Noll 2020 erhielt die Victor Schmidt Mozartkugel-Range das Fairtrade Cocoa Siegel. 3/12 Teilen Manner/Noll 4/12 Teilen Manner/Noll 5/12 Teilen Manner/Noll Das Dragee Keksi bekam seinen Namen von der Technik, wie es mit Schokolade überzogen wird - dem Dragieren. 6/12 Teilen Manner/Noll Beim Dragieren befinden sich mehrere Keksi in einem rotierenden Kessel, in dem sie sich bis zu 10.000 Mal drehen, bis sie rundherum fein säuberlich mit Schokolade umhüllt sind. 7/12 Teilen Manner/Noll Die Casali Schokobananen bestehen aus Bananen-Fruchtschaum mit 8 % echte Frucht in der Füllung ... 8/12 Teilen Manner/Noll ... umhüllt von Fairtrade-zertifizierter Schokolade. 9/12 Teilen Manner/Noll In den Casali DoubleChoc Schokobananen steckt noch mehr Schoko-Genuss. 10/12 Teilen Manner/Noll Ein Sneak-Peak: Ab Herbst erweitert Casali seine Produktrange um die Casali Waves mit Ananas- und Kokosgeschmack. 11/12 Teilen Manner/Noll Die Teams von Manner und Fairtrade Österreich 12/12 Teilen

Fairer Handel ein großes Anliegen

Alle im Manner-Werk Wolkersdorf produzierten Süßigkeiten verwenden ausschließlich Fairtrade-zertifizierten Kakao und sind damit mit Fairtrade Kakaosiegel gekennzeichnet. Seit diesem Jahr tragen auch die Napoli Dragee Keksi das faire Kakaosiegel.