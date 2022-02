Manner bekennt sich auch mit seinen Napoli Dragee Keksi zum fairen Handel und erweitert seine Kooperation mit Fairtrade Österreich.

Im Laufe des ersten Halbjahres 2022 werden die ersten Packungen mit dem Fairtrade-Cocoa Siegel am POS sichtbar. Die Umstellung der Verpackungen erfolgt sukzessive, damit kein Verpackungsmaterial vernichtet wird. "Ökologische und soziale Verantwortung ist für uns eine Herzensangelegenheit. Daher freue ich mich sehr, dass das Napoli Dragee Keksi das Fairtrade-Logo erhält und somit dem Konsumenten ein Zeichen für einen fairen Einkauf auf der Verpackung bietet", sagt Andreas Kutil, CEO Manner. Manner Das Dragee Keksi bekommt seinen Namen von der Technik, wie es mit Schokolade überzogen wird - Dragieren.

Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fairtrade Österreich, freut sich über den Ausbau der Kooperation, den er als deutliches Bekenntnis von Manner zum fairen Handel sieht. "Bereits im Jahr 2021 zählte Manner in Österreich zu den treibenden Kräften im Bereich Fairtrade-Kakao. Mit der Umstellung der Napoli Dragee Keksi wird erfreulicherweise dieses Engagement im heurigen Jahr weiter ausgebaut. Dieser Meilenstein für Fairness im Kakao-Handel ist gerade jetzt wichtig, wo die Kakao-Bauernfamilien in den Anbaugebieten durch die sinkenden Rohkakaopreise unter massiven Einkommensverlusten leiden. Mit den Fairtrade-Standards schaffen wir gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen Preisstabilität und bessere Lebensbedingungen in den Anbaugebieten: Durch die Umsetzung der Fairtrade-Mindestpreise, der zusätzlichen -Prämie, sowie der umfangreichen Umweltkriterien."

Dragee Keksi des Jahres 2022