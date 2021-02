Mondelēz International: Zarte Worte bei Milka

An insgesamt zehn prominenten Standorten in Wien wurden negative Sprüche mit überdimensionalen Stickern in Form von Schokostückchen in zarte Botschaften umgewandelt.

So wurde beispielsweise aus "Du kannst mich mal" ein "Du kannst mich mal drücken" sowie aus "Das Leben ist zach" ein "Das Leben ist schön". "Damit möchten wir zeigen, wie einfach es sein kann, die Perspektive zu wechseln und wertschätzende sowie positive Nachrichten zu verbreiten. Eine willkommene Geste, vor allem in Corona-Zeiten. Die aktuelle Kampagne, die neben vielen weiteren Highlights ihren vorläufigen Höhepunkt in dieser OOH Maßnahme findet, stellt für uns den Kick-Off in das bisher zarteste Jahr dar", kündigt Nina Mahnik, Marketing Manager bei Mondelez Österreich, die Pläne rund um das Jubiläumsjahr an.

Die limitierte Zarte Worte Edition, die bis Frühsommer erhältlich ist, kommt erstmals mit zarten Worten auf den einzelnen Schokostückchen in den Handel. Gemeinsam mit einem neuen TV Spot soll sie die Neuausrichtung hinsichtlich Positionierung der Marke widerspiegeln. "Wir wachsen mit unserer Zielgruppe - den Millennials - quasi mit und wagen neue Wege im Auftritt", begründet Nina Mahnik die Maßnahme. Dieser frische Spirit soll in allen PR, Social Media, Influencer Relations und Out-of-Home Maßnahmen spürbar sein. So ist auch das Format Podcast für Milka neu und wurde erstmals im Rahmen von Talks mit Jungendbotschafter und Keynote-Speaker Ali Mahlodji als Gastgeber umgesetzt.

und das Jubiläumsjahr wurde international von WPP All Stars, David Madrid, Ogilvy Germany und Wavemaker entwickelt. Lokal zeichnet die Leadagentur &US GmbH für Konzeption, Lokalisierung internationaler Kampagnen und Social Media verantwortlich. D&K Brand Activation ist für die Aktivierung der Kampagne - u.a die Konzeption und Umsetzung der OOH Aktivierung der zehn Standorte in Wien - zuständig, während die Mediaplanung bei Wavemaker Österreich und die Öffentlichkeitsarbeit bei Grayling Austria liegt.

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto "120 Jahre Milka: A zarte G’schicht". Auf dem Plan stehen eine neue TV-Kampagne, ein auffälliger Jubiläums-Look und Feel und ein Testimonial-Team bestehend aus Anna Veith, Neuzugang Anna Gasser und Michaela Kirchgasser sowie als Influencer Verena Schneider und Philipp Hansa. Die Kampagne rund um die limitierte Zarte Worte Edition