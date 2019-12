Der Wiener Traditionsröster Julius Meinl baut seine weltweite Präsenz aus und gründet die 21. Tochtergesellschaft weltweit in Frankreich.

Mit der kürzlich neu gegründeten Tochtergesellschaft in Frankreich ist das Wiener Familienunternehmen in 21 Ländern der Erde mit eigenen Töchtern präsent. Neben der neuen im französischen Lyon kamen in den letzten drei Jahren fünf weitere Tochterfirmen in Bulgarien, den USA, China, Dubai und Polen hinzu. In weiteren 50 Ländern arbeitet Julius Meinl mit Vertriebspartnern zusammen.

Fokus auf den Süden

Julius Meinl Coffee Group Unternehmensgründung 1862

Rund 1.000 Mitarbeiter weltweit, davon etwa ein Fünftel in Österreich

Vermarktung in mehr als 70 Ländern weltweit, davon in mehr als 40 Ländern unter den führenden Premium-Kaffeemarken

Marktführer in Österreich, Russland, den Adriatics, CEE, Rumänien und Dubai

Weltweit rund 50.000 Kunden

Manufaktur in Wien und Rösterei in Vicenza (Italien)

Umsatz 2018: 178,4 Mio. Euro

Quelle: Unternehmensangaben

Bei der Erschließung des französischen Marktes fokussiert sich das Unternehmen zunächst auf Südfrankreich - vom südlichen Bordeaux bis Lyon. Parallel dazu werden erste Schritte im Norden, in Lille und an der Kanalküste in der Region rund um die nördlichste Stadt Frankreichs Dunkerque gesetzt. Weitere Kernregionen sollen darüber hinaus in Zusammenarbeit mit exklusiven Vertriebspartnern erschlossen werden. Marcel Löffler, CEO Julius Meinl Coffee Group, sagt dazu: „Frankreich ist ein großer Markt, der siebtgrößte weltweit. Auch hier geht der Trend Richtung Premium. Uns kommt das als weltweiter Partner der Top-Gastronomie sehr entgegen. Wir konzentrieren uns derzeit auf Lyon und die Region Rhône-Alpes, die an die Schweiz und Italien grenzt. Was mich persönlich besonders freut, ist, dass unsere Stärken Top-Qualität, Maschinen Service und Training vor Ort am Siebträger auch in Frankreich unsere zentralen Erfolgsfaktoren sind.“