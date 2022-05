Die Jungbunzlauer Austria AG, weltgrößter Hersteller von Zitronensäure mit Produktionsstandort in Pernhofen im nördlichen Weinviertel, erzielte im Vorjahr ein Umsatzwachstum von 14,6 Prozent.

Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet, erwirtschaftete die Jungbunzlauer Austria AG laut kürzlich veröffentlichter Firmenbilanz im Jahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 540,8 Millionen Euro. Das waren um 14,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Das Ergebnis vor Steuern ging jedoch um 26,6 Prozent auf 87,8 Millionen Euro zurück.



Im Werk Pernhofen bei Laa an der Thaya sowie an drei weiteren Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich und Kanada verarbeitet Jungbunzlauer pro Tag rund 4.000 Tonnen Körnermais zu Stärke und erzeugt daraus Zitronensäure, die in vielen Lebensmitteln und Getränken als Säuerungs- und Konservierungsmittel Verwendung findet. Als Natriumcitrat wird die Zitronensäure auch von Waschmittelherstellern sowie von der pharmazeutischen Industrie und in technischen Produkten eingesetzt. Das bei der Säureherstellung als Nebenprodukt anfallende Xanthan kommt als Verdickungsmittel in Lebensmitteln und Körperpflegeartikeln zum Einsatz. So sorgt Xanthan als Stabilisator unter anderem für die richtige Konsistenz von Ketchup oder Zahnpasta.