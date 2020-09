Der Kaffeevollautomaten-Hersteller Jura feier heuer sein 25-jähriges Bestehen in Österreich. Das Schweizer Unternehmen hat sich mittlerweile als starke Marke etabliert.

"Frisch gemahlen und nicht gekapselt"

Seit ihrer Gründung im Jahre 1931 ist die Firma gewachsen - der Anspruch, höchsten Kaffeegenuss zu bieten ist allerdings geblieben. Gegründet wurde die Marke Jura in Niederbuchsiten in der Schweiz. Benannt wurde diese nach dem Gebirgszug, an dessen Fuß die Fabrik entstand. Noch heute hat sie dort ihren Sitz. Die Tochtergesellschaft in Österreich hat ihren Sitz in Röthis, Vorarlberg.Hierzulande gibt es ein selektives Vertriebssystem, bei welchem Jura-Kaffeevollautomaten ausschließlich über autorisierte Fachhandelspartner verkauft werden, um die Markenwerte bestmöglich zu vermitteln. Im Zentrum stehen dabei die Beratungskompetenz und die Präsentation. Die Marke Jura definiert sich über Innovation, Marketing und Vertrieb, weshalb es dem Unternehmen immer wichtig war und ist, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, der auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. "Innovation, Präzision, Qualität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Service prägen unsere vielseitigen Produkte", weiß Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich. Ende Oktober 2019 erfolgte der Spatenstich für den Jura Campus, ein Hightech-Innovations- und Qualitätszentrum, das für kürzere Entwicklungszyklen sorgen soll.Jura bietet Vollautomaten für die verschiedensten Bedürfnisse. Ob kompakter Eintassen-Kaffeevollautomat für den Haushalt oder Hochleitungsgerät für die Gastronomie oder das Großraumbüro. Mit dem Design ihrer Produkte hebt sich das Schweizer Unternehmen dabei bewusst von der Konkurrenz ab. Auch ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein gehört für Jura zur Tradition. "Die Wahl der Materialien, die Präzision in der Herstellung und die hochwertige Verarbeitung haben zum Ziel, Produkte zu schaffen, die auf lange Dauer durch Qualität, Zuverlässigkeit und Ästhetik überzeugen", sagt Göbel. Die Geräte sind so konstruiert, dass sie im Service zerlegt, gewartet und neuwertig instand gesetzt werden können. "Reparieren statt wegwerfen" ist als Leitsatz tief in der Firmen-DNA verwurzelt und mit dem Motto "frisch gemahlen und nicht gekapselt" bezieht man klar Stellung. "Als einzige Marke weltweit ist das Schweizer Unternehmen ganz auf Premium-Kaffeespezialitäten-Vollautomaten fokussiert und im Markt entsprechend klar als Spezialist positioniert", sagt Göbel. Wie in jedem Jahr werden Anfang Oktober die Herbstneuheiten vorgestellt.