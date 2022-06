Der exklusive K.S.-Circle-Wirtschaftsclub feiert 17 Jahre. Anlass genug für Karin Strahner, ihre Mitglieder zum Jubiläums-Lunch in den legendären Planter’s Club in der Wiener Innenstadt einzuladen.

Fast zwei Jahrzehnte gibt es den exklusiven K.S.-Circle-Wirtschaftsclub bereits. Grund genug also zu feiern - dachte sich auch Karin Strahner, und lud Anfang der Woche zum Jubiläums-Lunch. Im Rahmen der regelmäßigen K.S.-Circle-Veranstaltungen treffen sich Top-Entscheider aus Wirtschaft und Kultur zum Gedankenaustausch.



Stolz blickt Strahner auf rund 260 exklusive Events mit interessanten Persönlichkeiten und spannenden Themen zurück. "Ich möchte mich ganz speziell bei den Mitgliedern der ersten Stunde bedanken, die an mich und meine Vision geglaubt hatten, so wie bei meinen Partnern aus der Gastronomie, der Hotellerie und den Medien", so Strahner.

Es gehe aber auch spannend weiter, so ihre Ankündigung. Strahner gab Einblicke in das Programm bis Dezember 2023: "Ergänzend zu den K.S.-Circle-Abenden im Planter’s Club, Palais Hansen Kempinski, Le Méridien Wien, Pop-Up-Stadtheurigen Schoaf, Wild & Ohne, in der Kaltenhausen Botschaft und beim Heurigen Friseurmüller stehen auch ein Wochenende in Monte-Carlo, am wunderschönen Wörthersee und ein Nikolo-Wochenende am Mondsee auf der Agenda."