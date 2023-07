Vom Scratchbook zum Plakat und zur übergroßen Bemalung: Die neuen Claims und Designs von Wieselburger Bier in Zusammenarbeit mit HFA Studio rufen dazu auf, das Smartphone beiseitezulegen und stattdessen Momente bewusster zu genießen.

Hierzu wurden die Out of Home Plakate nicht nur gedruckt, sondern mitunter von den Künstler:innen per Hand bemalt – darunter Plakatstellen sowie eine Großfläche am Silo der Wieselburger Brauerei in Niederösterreich. Die Brand will beweisen, dass sie nicht nur in den appellierenden Headlines, sondern auch in ihrer Herangehensweise bei der Gestaltung der Kampagne echte Erlebnisse feiern können. Um die Zielgruppe im Osten Österreichs mit Erfolg abzuholen, verbreitet Wieselburger seine Claims crossmedial und setzt auf einen Channel-Mix in On- und Offline Medien. Wieselburger Bemalung der Großfläche am Silo der Wieselburger Brauerei "Wieselburger steht für ein selbstbestimmtes Lebensgefühl und den bewussten Genuss besonderer Momente im Alltag. Auf die kreative Interpretation unserer Markenbotschaft durch die HFA-Artists sind wir besonders stolz. Damit gelingt es, diese Message Impact-stark, glaubwürdig und mit etwas Leichtigkeit in den Alltag der Wiener:innen und Niederösterreicher:innen zu bringen", so Michael Wallner, Marketing-Geschäftsführer der Brau Union Österreich.