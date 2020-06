Katjes Fassin : "Jedes Leben ist wertvoll"

Gerade in Coronazeiten ist die Achtsamkeit gegenüber dem Leben besonders wichtig. Der Süßwarenhersteller ruft daher unter dem Hashtag #achtetaufeinander zu mehr Rücksichtnahme auf.

Das Motto der neuen Kampagne von Katjes lautet "Jedes Leben ist wertvoll". Das dazugehörige Plakat zeigt nicht, wie sonst üblich, eine junge Frau, sondern eine Seniorin, die ja bekanntlich zu der Covid-19-Risikogruppe zählt.Aufgrund der Einschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen konnte das Bild jedoch nicht fotografiert werden, sondern kam durch Karsten Thormaehlens künstlerische Portraitserie "Aging Gracefully" zu Stande.Ab Juni erscheint das Motiv maximal prominent als Blowup am Westbahnhof in der Mariahilfer Straße in Wien.