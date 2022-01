Katjes stellt im Laufe des Jahres einen Großteil seiner vegetarischen Produkte auf vegane Rezepturen um. Für die Bewerbung holt sich der Veggie-Pionier Unterstützung von Influencerin Bonnie Strange.

Unter dem Titel "Katjes News" präsentiert Bonnie Strange, selbst seit Jahren überzeugte Veganerin, nun in Social Media und im Fernsehen die Neuigkeiten inklusive klarem Bekenntnis: "Ich bin Pflanzenfresser". Die Moderatorin, Schauspielerin und Musikerin mit 1,2 Millionen Followern auf Instagram ist in einer Bewegtbild-Kampagne auf Social Media zu sehen sowie darüber hinaus in einem 15-sekündigen TV-Spot.