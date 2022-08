Katjes International

Paluani eröffnete im Oktober 2021 ein Insolvenzverfahren.

Der Katjes International GmbH & Co. KG Konzern kauft in Italien weiter zu und gab nun die Übernahme des insolventen Panettone-Herstellers Paluani mit Sitz in Verona bekannt.

Katjes International hat das operative Geschäft des italienischen Panettone-Herstellers Paluani übernommen. Als Teil der Katjes Gruppe ist Katjes International auf den Kauf und die Sanierung von ­renommierten Markenunternehmen spezialisiert. In der Vergangenheit erwarb man dadurch Marken wie Treets, ­Carambar, Piasten, Sperlari oder Bübchen.