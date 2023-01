Das Schweizer Start-up Rebels 0.0% will nun mit seinen veganen, alkoholfreien Spirituosen auch den österreichischen Markt erobern. Dabei setzt es auf die Vertriebskompetenz von Kattus-Borco.

Produktparade: Rebels 0.0%

Den "Dry January" nimmt Kattus-Borco offenbar mehr als ernst. Erstmals nimmt der Distributor vegane Alternativen zu klassischen Spirituosen und alkoholhaltigen Getränken in sein über 80 Marken umfassendes Portfolio und gibt die Zusammenarbeit mit dem Zürcher Start-up Rebels 0.0% bekannt. Das Schweizer Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Alternativen zu Spirituosen und Likören aus natürlichen Botanicals spezialisiert. In der Produktion setzt es auf ein doppeltes Destillationsverfahren, bei dem "traditionelle und innovative Methoden aufeinandertreffen, um den typischen Geschmack zu erhalten und die intensiven und komplexen Aromen der Botanicals hevorzubringen", heißt es. Damit sollen die Drinks den "Originalen" geschmacklich in nichts nachstehen, wie auch Kattus-Borco-Geschäftsführer Andreas Ruhland bestätigt: "Die Getränke von Rebels 0.0% sind eine ausgezeichnete Alternative, wenn der Gin-Tonic oder Cuba Libre den vollen Geschmack, aber keine Volumenprozent haben sollen. Nicht nur im ‚Dry January‘ mundet der alkoholfreie Cocktail- und Longdrink-Genuss." Die Spirituosen-Alternativen sollen vor allem auch den Trinkgewohnheiten der Millenials entsprechen, die "immer häufiger auf Alkohol, aber nicht auf das echte Genusserlebnis verzichten".Vier Produkte umfasst das Rebels 0.0%-Sortiment aktuell. Die Rum-Alternative kombiniert Karamell-, Muskat- und feine Gewürznuancen mit typischer Holznote in der Nase, charakteristischer Süße der Zuckerrohr-Melasse im Geschmack sowie elegant und leicht pfeffrig im Angebot. Eine unverkennbare Wacholder-, Rosmarin- und Kardamom-Note bietet die Gin-Alternative und will mit frischer Grapefruit in der Nase, dem authentisch bitteren Geschmack und einer leichten Schärfe im Abgang überzeugen. Die Amaretto Alternative weist währenddessen die typische Marzipan-Note von Mandeln auf, harmonisiert mit der Süße von Vanille und Kirsche in der Nase. Und last but not least sorgt die Spritz Alternative mit einer Eruption von bitter-süßen Orangen, typisch komplexen Noten der Rhabarber, feinen Geschmacksnuancen kombiniert mit frischen Citrus-Aromen, charakteristischer Bitterkeit der Chinarinde und leicht pfeffrigem Abgang für Abwechslung im Glas. "Unsere Produkte verdienen sich einen gleichberechtigten Platz neben ihren alkoholhaltigen Kolleginnen und Kollegen – sie verstehen sich als Bereicherung und Ergänzung!", bekräftigt Janick Planzer, Co-Founder von Rebels 0.0%.