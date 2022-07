Der deutsch-österreichische Getränkehändler übernimmt den Vertrieb der Bio-Drinks Pona, bitterschön, bitter fog und Tssschik.

Das Wiener Getränkeunternehmen Wonderful Drinks produziert Getränke ohne zugesetztem Zucker und Zusatzstoffen aus Direktsäften in Bio-Qualität. Sie sind nun der neueste Zuwachs des Joint Ventures Kattus-Borco. "Mit Wonderful Drinks gewinnen wir einen Partner, der Nachhaltigkeit, Transparenz sowie Qualität priorisiert und mit einem vielfältigen Sortiment alle Bereiche des Genusses abdeckt. So bieten wir mit den Drinks ohne zugesetzten Zucker Pona und Tssschk sowie der alkoholfreien Bitter-Fillers-Reihe sowohl Genießerinnen und Genießern, aber auch Sportlerinnen und Sportlern innovative und köstliche Erfrischungen", freut sich Kattus-Borco-Geschäftsführer Andreas Ruhland.



Zum Portfolio gehören der prickelnde Bio-Direktfruchtsaft Pona in sechs Sorten sowie das Soda Tssschk, welches in den Geschmacksrichtungen Birne-Holunder und Hibiskus-Bergamotte erhältlich ist. Sie zeichnen sich ebenso durch die Abwesenheit von Kalorien aus, wie die "bitter is the new wonderful"-Reihe. Bei der Rezeptur des naturtrüben und ungefilterten Tonics bitter fog wird statt synthetischem Chinin echte Chinarinde aus ecuadorianischer Wildsammlung verwendet – Direktfruchtsäfte und fein ausgewählte Kräuter runden den intensiven Geschmack ab. Das Fruchttonic bitterschön ist in den zwei Sorten Lemon-Spritz und Orange-Spritz verfügbar. Während Lemon-Spritz mit einer säuerlichen Note überzeugt, erinnert der süßliche Orange-Spritz an die alkoholfreie Variante eines Campari-Orange.