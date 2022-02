Über Molson Coors Beverage Company

Der Big-Player ist laut Eigenaussage die Nummer fünf im internationalen Biergeschäft und entstand im Jahr 2005 durch die Fusion der US-amerikanischen Brauerei Coors mit der kanadischen Brauerei Molson. Im Jahr 2020 verkaufte man 84 Millionen Hektoliter Getränke und setzte 9,65 Mrd. US-Dollar um. Das Unternehmen betreibt 42 Brauereien, beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter und notiert an den Börsen in New York (NYSE) und Toronto (TSX).