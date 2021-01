Kelly: Erfolgsbilanz eines Snack-Riesen

Mit Innovationen und starke Kampagnen manövriert Kelly erfolgreich durch ein herausforderndes Jahr 2020 und zieht nun eine positive Bilanz.

Nielsen zufolge erwirtschaftete der Knabbergebäck-Markt bis einschließlich KW 52 2020 knapp 400 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2019 bedeutet das ein Umsatzwachstum von 13,1 Prozent (LEH total inkl. H/L inkl. KW 52). Diese überaus positive Entwicklung freut vor allem Knabbergebäck-Hersteller Kelly, der am stärksten davon profitieren konnte. Wie das Unternehmen mitteilt, konnten alle Marken des Hauses Kelly den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern und mit einem Gesamtwachstum von 13,9 Prozent somit den Marktanteil ausbauen. Wenngleich aufgrund des Schaltjahres die letzte Woche 2020 im AC Nielsen Universum fehlt, geht der Marktführer aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr von einem großen zusätzlichen Wachstum aus.

Von den Hamsterkäufen des ersten Lockdowns profitierten vor allem Soletti Salzstangen und Kelly Mikrowellen-Popcorn. "Es ist schön zu sehen, dass die Österreicher in Krisenzeiten Top-Marken wie Kelly's und Soletti vertrauen und österreichische Hersteller bevorzugt werden", meint Petra Trimmel, Marketing Director Kelly. Neben regionalen Zutaten spielt zunehmend auch gesundes Snacken eine wichtige Rolle bei der Produktentwicklung. So konnten Kelly's Linsen-Chips und Kelly's Kichererbsen-Chips 2020 auch neue Konsumenten aktivieren. Beide Produkte wurden im Vorjahr aber auch kommunikativ stark unterstützt. Mit starker medialer Power sprach man 2020 mit der neuen Chips- und Specialities-Range - bestehend aus Kelly's #Chips, Giants, Riffles und Rizzles auch eine junge Zielgruppe erfolgreich an, wie Trimmel verrät. Auch die internationalen Brands funny-frisch, POM-BÄR, Chio und ültje, die von Kelly in Österreich vertrieben werden, konnten sich 2020 sehr positiv entwickeln.

Knusprige Vorschau

Ende Jänner startet Kelly's eine neue Werbekampagne, die die Verbraucher das ganze Jahr über mit starkem Fokus auf Bewegtbild, sowohl im TV als auch digital, begleiten soll. "Mit unserer neuen Kelly's-Kampagne haben wir eine moderne, zeitgemäße, schwungvolle Art der Werbung entwickelt, die natürlich zu unserem Slogan 'Kelly's bringt Knistern ins Leben', passt", ist Managing Director Markus Marek überzeugt.



Pünktlich zum Start der neuen Kampagne finden sich in den Regalen der heimischen Lebensmittelhändler auch bereits die ersten Packungen in einem neuen, überarbeiteten Look wieder. "Beginnend mit den Klassikern Kelly's Chips 150g, Kelly's Snips und Kelly Popcorn haben wir einen umfangreichen Design-Relaunch gestartet. Dieser umfasst das Kelly's-Logo, das nun noch dynamischer geworden ist, als auch neu inszenierte Produktabbildungen für einen erhöhten Appetite Appeal. Abgerundet wird der Relaunch von einer verbesserten Formensprache, wodurch die Packungen noch regalstärker geworden sind, ohne dabei an Wiedererkennbarkeit zu verlieren", so Trimmel.

Ende Jänner folgen auch drei neue Chips-Produkte des Snackexperten: Kelly's Chips Bacon BBQ und Kelly's Sunland Farm Chips Salz&Butter und Kelly's 4in1 Chips, die den Geschmack aus Linsen, Reis, Bohnen und Erbsen kombinieren.