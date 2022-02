Kelly: Marktanteile ausgebaut

Kelly kann 2021 seinen Marktanteil steigern und bleibt weiterhin auf Kurs, wenn es um Nachhaltigkeit und regionale Produktion geht.

Welche Trends beim Snacking eine Rolle spielen und wie sich die Coronapandemie darauf auswirkt, ließ Kelly von dem Marktforschungsinstitut Karmasin Insights mit einer Studie erfragen und präsentiert nun drei wesentliche Ergebnisse.

Snacking-Trends 1. Aktives Snacken mit gutem Gewissen: Die Snack-Gelegenheiten haben sich geändert. Die Verbraucher snacken weniger auf der Couch und mehr "on the go". Es wird immer bewusster und aktiver geknabbert, Snackprodukte werden immer mehr auch als Jause eingesetzt. 2. Verwöhn-Effekt: Der Wunsch nach Belohnung und Verwöhnung ist in der Coronakrise gestiegen. So ist es für 17 Prozent der Befragten wichtiger geworden, sich mit Snacks zu belohnen. Viele greifen hier laut Kelly lieber zu Knabbereien als zu Süßigkeiten. 3. Haltung & Regionalität: Der dritte und größte Trend ist das allgemeine Bewusstsein zur Regionalität, das seit Corona stark gestiegen ist. Die Herstellungsweise der Produkte und die Herkunft der Zutaten spielt der Umfrage zufolge eine wesentliche Rolle. Regionalität auf die Fahnen geschrieben "Die Studienergebnisse bestätigen unsere Unternehmenslinie - den Fokus auf Wertschöpfung in Österreich und Produkt-Innovationen auf Basis neuer Rohstoffe. Der sensationelle Erfolg unserer My special way-Produktrange, bestehend aus Kelly's Linsenchips, Kichererbsenchips, 4in1 Chips und Proteinchips, hat einen großen Anteil am erfreulichen Wachstum. Die beiden letztgenannten Produkte wurden 2021 sehr erfolgreich im österreichischen Lebensmittelhandel eingeführt", freut sich Kelly Managing Director Markus Marek.