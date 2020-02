Kelly: Snackhersteller steigert den Umsatz

Kelly erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz in der Höhe von 196 Mio. Euro.

EM soll neue Impulse bringen

Kelly Managing Director Markus Marek hat allen Grund zur Freude: „Wir konnten unseren Umsatz in Österreich im Jahr 2019 auf 196 Millionen Euro steigern, das ist ein Wachstum von plus 7 Prozent." Erfreulich für das Unternehmen ist auch, dass die durchschnittlich konsumierte Menge an Snacks um 2 Prozent auf 4,6 Kilogramm pro Jahr erhöht wurde. "Damit liegen wir im oberen europäischen Mittelfeld."Der Marktführer konnte seine Nummer 1-Position weiter festigen und Marktanteile dazugewinnen. Obwohl alle Segmente eine positive Entwicklung aufweisen, konnten sich zwei Wachstumsführer herauskristallisieren: in der Kategorie Laugengebäck ist es die Marke Soletti und bei den Spezialitäten Kelly’s.„2019 feierten wir unser 70-jähriges Jubiläum, stellten das gesamte Soletti Portfolio auf hochwertiges Rapsöl um und konnten so unseren bereits sehr hohen Marktanteil von 55,5 auf 58,5 Prozent an Laugengebäck Total weiter ausbauen,“ schildert Marek. Im Spezialitätensegment zählt Vielfalt und Abwechslung zu den wichtigsten Kaufmotiven der Verbraucher. „Wir sind sehr stolz, dass unsere Innovationen im Spezialitäten-Segment zu sensationellen +15% Wachstum geführt haben."Der Marktführer blickt angesichts dieser Entwicklung mit Vorfreude auf die bevorstehende Fußball-EM. Ein dichtes Programm an Produktneuheiten und Promotionen wartet bereits im ersten Halbjahr auf Österreichs Knabber-Liebhaber. Im April will Kelly’s mit einer neuen Chipsrange für jüngere Konsumenten durchstarten. Ihre Optik wurde speziell für diese Zielgruppe entwickelt und hebt sich deutlich von allen bisherigen Chipspackungen ab. „Wir sind mit einem straffen Innovations- und Promotion Programm ins Jahr 2020 gestartet und freuen uns auf eine erfolgreiche Fußball-EM, für die wir als Snackhersteller bestens vorbereitet und gerüstet sind. Kein Konsument soll ohne Kelly’s Snacks ein Fußball Match anschauen müssen!“