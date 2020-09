Kelly: Soletti überrascht in Pink

Der heimische Knabbergebäck-Experte Kelly launcht die erste pinke Soletti-Dose und spendet damit an die Österreichische Krebshilfe.

Anlässlich des "Pink Ribbon"-Monats erstrahlt die Soletti-Dose in diesem Jahr in einem knallig-pinken Design.Jede Soletti-Dose ziert ein Spruch einer Brustkrebs-Mutmacherin. Mit diesem möchte Kelly auf die häufigste Krebserkrankung der Frau aufmerksam machen und spendet mit jeder gekauften Dose 25 Cent an die Pink-Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe. "Umso mehr freut es uns, die Pink-Ribbon-Aktion mit Soletti, einer der bekanntesten und beliebtesten Marken Österreichs, zu unterstützen", so Markus Marek, Managing Director Kelly.