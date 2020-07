Kelly

v.l.: Mag. Werner Luksch, Kelly CFO, Dipl.-Ing. Thomas Buck, Managing Director Operations Kelly, Markus Marek, Managing Director Kelly, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, Elisabeth Brunner und Jürgen Bittermann (beide Firma Böhm), Alois Scheibenreif (SSI Schäfer) und Christian Steffel (Ferro & Partner)

Kelly investiert 8,5 Millionen Euro in ein zusätzliches Hochregallager am Standort Wien Donaustadt. Mit dem Spatenstich am 27. Juli startete die einjährige Bauphase.