Kelly/Unilever: Zeitgemäße Produktnamen

Kelly's Zigeunerräder und die Knorr Zigeunersauce werden umbenannt, um den rassistischen Unterton der Produktbezeichnungen loszuwerden.

Paprikasauce Ungarische Art" geführt werden.

Mitte Juni hatte Mars bereits angekündigt, der Reis-Marke "Uncle Ben's" ein neues Logo zu verpassen, da das Alte - ein älterer Afroamerikaner - einem rassistischen Klischee entspricht. Auch der Name ist oft in die Kritik geraten, da früher dunkelhäutige Amerikaner "Uncle" genannt wurden, um sie nicht mit "Mister" ansprechen zu müssen.Auch auf dem österreichischen Markt gibt es Produkte, deren Namen mit Rassismus in Verbindung gebracht werden können. Dem Begriff "Zigeuner" geht es nun an den Kragen: Kelly wird die Zigeunerräder in "Zirkusräder" umbenennen. Seitens des Snackherstellers heißt es dazu: "Das Produkt Kelly’s Zigeunerräder wird in Kelly’s Zirkusräder umbenannt, die Produkte werden ab September im Handel erhältlich sein. Die Rezeptur und der Geschmack bleiben völlig unverändert, lediglich die Namensgebung werden wir zeitgemäß anpassen."Auch Unilever hat mit der "Knorr Zigeunersauce" ein Produkt mit dem unsensiblen Begriff im Namen. Laut Berichten soll diese zukünftig als "CASH hat bereits um ein Statement dazu angefragt, sobald eine Antwort vorliegt, wird sie hier ergänzt.Die Herkunft des Begriffs "Zigeuner" ist übrigens keine Abkürzung für "ziehende Gauner", wie oft behauptet - das Wort gab es bereits seit dem Mittelalter, damals als Eindeutschung des lateinischen Wortes "Cingarorum", das wohl das Volk der Sinti beschrieb. Die Interessensvertretung der Roma und Sinti (Volksgruppen, die mit dem Begriff oft zusammengefasst werden) lehnen die Bezeichnung als "Zigeuner" deutlich ab, da sie zur Verfolgung und Diskriminierung genutzt wurden und noch immer werden.