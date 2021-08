Klosterquell: Mein Dreh und Trink

Ab sofort können sich Dreh und Trink Fans selbst als Produktentwickler versuchen und auf www.drehundtrink.com eine eigene Sorte kreieren. Die Gewinnersorte geht in Produktion.

Einmal selbst Produktentwickler sein, das ist bei Dreh und Trink nun möglich. Auf der Website des Unternehmens können Fans ihre eigene Wunschsorte kreieren, eine Flaschenfarbe wählen und dem fertigen Produkt einen eigenen Namen geben. Anschließend gibt es die Möglichkeit, sich in einem Online-Voting einer Jury zu stellen, welche drei Sorten auswählt. Die Community kürt daraus eine Gewinnersorte, die im kommenden Jahr in Produktion gehen und 2022 im Regal stehen wird. Die Einreichung läuft bis 12. September, die Bekanntgabe der Finalisten findet am 19. September statt, abgestimmt kann dann bis Ende September werden, sodass der Gewinner Mitte Oktober feststeht. Zu gewinnen gibt es außerdem Fanpakete und einen Jahresvorrat Dreh und Trink."Dreh und Trink hat noch viel Potenzial, das wir heben werden und dabei ist die Unterstützung und Begeisterung der Community ganz wichtig. Als österreichische Traditionsmarke mit regionaler Produktion setzen wir auf Werte, Natürlichkeit, Spiel, Spaß und Freude und Innovation – Mein Dreh und Trink ist nun eine Aktion, die genau darauf abzielt", so Shanna-Carina Zajicek, Head of Marketing der Firma Klosterquell.