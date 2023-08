Die diesjährige Anuga-Lebensmittelmesse findet ganz unter dem Motto "Gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung“ statt und diskutiert Lösungsvorschläge für eine nachhaltige Zukunft.

Lebensmittelverschwendung ist ein globales Problem von enormem Ausmaß, das sowohl ökologische als auch soziale Konsequenzen mit sich zieht. Weltweit werden jährlich Millionen Tonnen von Lebensmitteln entsorgt, während gleichzeitig mehrere Millionen Menschen an Hunger leiden.



Deshalb läuft die alle zwei Jahre in Köln stattfindende Anuga (Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung) diesmal ganz im Sinne des Leitthemas Sustainable Growth. Zwischen dem 7. und 11. Oktober diesen Jahres bietet die von der Koelnmesse veranstaltete Fachmesse Ausstellern und führenden Institutionen eine Austauschplattform, in der über nachhaltige Lösungsansätze diskutiert werden kann. Unternehmen sollen dabei unterstützt werden, ihre neuesten Technologien und Strategien zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung im Rahmen des Anuga Horizon Summit vorzustellen.

Anuga Horizon Anuga Horizon ist eine Veranstaltung, die während der Anuga Messe stattfindet. Start-ups, Vortragende und Multiplikatoren kommen zusammen, um sich zu vernetzen und Ideen auszutauschen. Die Veranstaltung konzentriert sich auf Innovoationen und Lösungen, die das tägliche Leben beeinflussen und die Zukunft der Lebensmittelindustrie gestalten.

„Die Anuga ermöglicht einen fruchtbaren Austausch zwischen den Teilnehmenden und bietet die Möglichkeit, neue Partnerschaften zu knüpfen und Synergien zu nutzen.“ Jan Philipp Hartmann, Director Anuga

Unido Side Events

Lebensmittel für die Tafel

Mit neuen Partnerschaften, wie mit dem European Institute of Innovation and Technology (EIT Food) und der United Nations Industrial Development Organization (Unido), adressiert die weltweit führende Fachmesse der Ernährungswirtschaft die wichtigsten Anliegen der Branche. Das geschieht im Rahmen von Konferenzen, Workshops, Experience Areas und Speaker Stages.Die hochrangige Fachveranstaltung der Unido beleuchtet am 7. Oktober im Rahmen der Anuga die Herausforderungen, mit denen hungernde Menschen insbesondere in ländlichen Gebieten konfrontiert sind. Auch das Thema Supply Chain Disruption wird hierbei aufgegriffen.Den ausstellenden Unternehmen bietet die Anuga darüber hinaus seit vielen Jahren die Möglichkeit, überschüssige Lebensmittel, Musterprodukte oder Produkte mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum der Tafel zu spenden. Die Tafel Deutschland wird auch an der diesjährigen Anuga teilnehmen und über die Möglichkeiten der Spendenabgabe und anschließenden Verteilung zu informieren.