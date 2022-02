Nach vier Messetagen geht die Weltleitmesse für Süßwaren und Snacks in Köln zu Ende. Laut ersten Hochrechnungen der Veranstalter waren 15.000 Besucher aus 96 Ländern vor Ort.

Rund 80 Prozent der 15.000 Fachbesucher kamen aus dem Ausland nach Köln, um nach nun zweijähriger Pause, wieder an der ISM teilzunehmen. Die Weltleitmesse für Süßwaren und Snacks fand 2020 noch statt und musste im Vorjahr Corona-bedingt aussetzen. Heuer fand sie unter strengen Sicherheitsauflagen schließlich doch statt.

"Wir freuen uns, dass uns der Restart der Weltleitmesse für Süßwaren und Snacks in diesen Zeiten gelungen ist. Dies ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der ausstellenden Unternehmen, die an der 51. Ausgabe der Messe teilgenommen haben. Natürlich haben wir keine Messe der Superlative und neuen Rekorde erwartet, aber das Stattfinden der ISM 2022 verdeutlicht einmal mehr, dass Messen mit klarem Businessfokus in Pandemiezeiten sicher durchführbar sind und ihren jeweiligen Branchen die dringend benötigte Bühne zum Auf- und Ausbau internationalen Geschäfts bieten", meint Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH.

ISM bewahrt sich Internationalität

Dass es gerade jetzt wichtig sei, der Branche eine zentrale Business-Plattform zu bieten, um Produkte und Neuheiten vor dem breiten Fachpublikum zu präsentieren, glaubt auch Uwe Lebens, stellvertretender Vorsitzender des es Arbeitskreises Internationale Süßwarenmesse (AISM). "Die hohe Internationalität auf Aussteller- und Besucherseite zeigt einmal mehr, wie wichtig die Veranstaltung für die weltweite Süßwaren- und Snackbranche ist."