Kotányi: 140 Jahre Kotányi

Der Gewürz-Spezialist feiert das langjährige Bestehen mit einem Umsatzplus und gibt Aussichten auf weiteres Wachstum.

Seit 1881 mischt Kotányi ordentlich auf dem Gewürze-Markt mit, den Anfang hat das Unternehmen im ungarischen Szeged mit Paprikapulver gemacht. Bald darauf lieferte das Unternehmen des Gründers und Namensgebers Janos Kotányi sogar an den K.u.K.-Hof nach Wien, weshalb ein Firmensitz in Döbling gegründet wurde. 1912 lieferte man bereits nach Budapest, Berlin, München, Boston und New York. 1989 wurde der Firmensitz nach Wolkersdorf im Weinviertel verlegt, wo auch die moderne Produktionsanlage entstand. In den 1990ern legte das Familienunternehmen den Fokus auf die Expansion in Zentral- und Osteuropa. Parallel dazu erfolgte auch der Markteintritt in Deutschland, Italien und Russland, 2006 folgte sogar China. Seit Ende 2018 darf sich Kotányi auch in Russland Marktführer nennen. Heute darf man sich nicht nur als heimischer Marktführer bezeichnen, es wird auch in 32 Länder exportiert. Als Meilenstein wird die Einführung der Gewürzmühle 2003 genannt. Kotányi Firmengründer Janos Kotányi (1880)