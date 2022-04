Kotányi: Erfahrung als Schlüsselkompetenz

Schwierige Zeiten für Kotányi: Durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg wird der Gewürze-Hersteller massiv unter Druck gesetzt. Gegen Engpässe wird mit allen Mitteln gekämpft.

Es sind Probleme, die viele Produzenten haben: Steigende Preise für Verpackung, Rohstoffe und Logistik treffen auf unsichere Marktentwicklungen. Bei Kotányi kamen weitere Faktoren hinzu, denn geringe Erntemengen erschweren die Versorgungslage weiter. CASH hat bei Dominik Mattes, Director Marketing & Innovation, nachgefragt, welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf die Geschäfte des Gewürze-Herstellers hat: "Wir evaluieren die Situation intensiv unter Abwägung aller Auswirkungen, wobei unsere Sorge vor allem der Zivilbevölkerung sowie den Handelspartnerinnen und Handelspartnern in der Ukraine gilt. Das Ukraine-Geschäft ist derzeit unterbrochen, unsere MitarbeiterInnen sind bereits seit längerem in Österreich und werden vom Unternehmen versorgt. Was den internationalen Handel mit Gewürzen betrifft, gibt es seit Beginn der Pandemie aufseiten der Rohstoffe und der Verpackungen massive Verwerfungen und Kostensteigerungen. Der Krieg in der Ukraine hat in der Gewürzbranche insbesondere bei Koriandersaat und Senfsaat dazu geführt, dass keine Warenflüsse in die EU mehr stattfinden und die Aussaat und Ernte 2022 in Südrussland und der Ukraine größtenteils entfallen."