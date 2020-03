Kotányi: Gewürzter Rekordumsatz

Kotányi kann dank dem boomenden Russlandgeschäft das beste Jahr der Firmengeschichte verzeichnen. Nun soll die Marktposition in Südamerika und Asien ausgebaut werden.

Mit einem Wachstum von drei Prozent konnte der heimische Gewürzehersteller Kotányi seinen Umsatz auf 170 Millionen Euro steigern. Treibende Kraft hinter dem Rekordergebnis ist Russland, wo die Marktführerschaft weiterhin ausgebaut und der Umsatz um satte acht Prozent gesteigert werden konnte. Aktuell ist Kotányi in 32 Ländern vertreten, 70 Prozent des Umsatzes werden durch den Export generiert. Besonderes Augenmerk hat der Hersteller auf Asien, wo ein hohes Marktpotenzial verortet wird. Als Alleinstellungsmerkmal und "Türöffner" für die Märkte soll die Einweg-Gewürzmühle dienen. Geschäftsführer Erwin Kotányi dazu: "Wenn die Mühle einmal auf dem Tisch steht, interessiert sich jeder dafür. Sie ist für uns ein ganz wichtiger Markenbotschafter. Zum Jahreswechsel haben wir eine Zusammenarbeit mit Singapurs größter Handelskette Fair Price fixiert. Auch Alibabas terrestrische Handelskette Hema wird uns weiteres Wachstum in China ermöglichen."Neben den asiatischen Märkten China, Taiwan, Südkorea und Indonesien sind auch die südamerikanischen Länder Brasilien und Chile am Wachsen. Dort ist Kotányi bei Walmart gelistet, die Geschäfte entwickeln sich zur Zufriedenheit des Herstellers. Abseits vom Verbrauchermarkt ist auch das Gastro-Segment relevant: In Österreich ist Kotányi bereits Marktführer, in Kroatien und Slowenien konnte im Vorjahr die Marktposition ausgebaut werden. Nun sollen die Gastro-Schienen in Rumänien und Russland gestärkt werden. Durch das Wachstum wurden Investitionen in die Produktion möglich und notwendig, wie der Geschäftsführer berichtet: "Wir haben im Vorjahr über drei Millionen Euro in den Ausbau unserer Büroräumlichkeiten und in eine zusätzliche Mühlenabpackanlage gesteckt. Von unserem Standort in Wolkersdorf aus beliefern wir die ganze Welt."Für 2020 sind zahlreiche Produktneuheiten geplant, darunter Mühlen zur Verfeinerung von Kaffee sowie Gewürzmischungen fürs Grillen und für entsprechende Beilagen. Um die Positionierung der Marke zu stärken wurde im vergangenen Jahr die neue Werbelinie unter dem Brand Claim "Spice up my life" gestartet.