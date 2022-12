Industrieblick - stock.adobe.com

Da es auch in der sechsten Verhandlungsrunde keine Einigung gegeben hat, startete am Sonntag, 11. Dezember 2022, um 22.00 Uhr eine vorerst für 24 Stunden anberaumte landesweite Arbeitsniederlegung in der heimischen Bierproduktion.

Die Kollektivvertragsverhandlungen gestalten sich heuer extrem schwierig. Nachdem beispielsweise im Handel nach zähem Ringen mittlerweile eine Einigung gefunden wurde, ist man beim Brauerei-Kollektivvertrag davon noch weit entfernt. Zuletzt lag das Angebot der Arbeitgeberseite bei 7,0 Prozent, die Gewerkschaft verlangt 10,0 Prozent. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, startete die Arbeitnehmervertretung nun am Sonntag, 11. Dezember 2022, um 22.00 Uhr eine vorerst für 24 Stunden anberaumte Arbeitsniederlegung. "Dieser Streik kann, wenn nötig, jederzeit verlängert werden", betonen Bianca Reiter von der Produktionsgewerkschaft PRO-GE und Verhandlerin der Arbeitnehmerseite sowie ihr GPA-Kollege Bernhard Hirnschrodt.





Als Interessensvertreter der Arbeitgeber teilte der Verband der Brauereien Österreichs mit, dass die Forderungen der Gewerkschaft in keiner Relation zur nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche stehen. "Die teilweise leider immer noch anhaltenden Krisen der letzten Jahre haben entsprechende Auswirkungen auf das Konsumverhalten", so der Brauereiverband in einer Aussendung.

Obwohl die Fronten derzeit verhärtet sind, hat man sich auf einen nächsten Verhandlungstermin am 21. Dezember 2022 verständigt.



