Molkereiriese Lactalis will der Bel Group dieMarke Leerdammer abkaufen. Die beiden Unternehmen sind diesbezüglich noch in exklusiven Verhandlungen.

Der französische Molkereiriese Lactalis steht derzeit in Verhandlungen mit der Bel Group, bei denen es um die Übernahme der Marke Leerdammer, dem Marktführer im deutschen Schnittkäsesortiment, sowie um damit verbundene Vermögenswerte in den Niederlanden, Italien, der Ukraine und Deutschland geht. Lactalis ist derzeit mit 24 Prozent an Bel beteiligt und soll zum Erwerb von Leerdammer ein Paket von 23,16 Prozent aufwenden. Sollte der Deal zustande kommen, hätte Lactalis nur noch eine Beteiligung von 0,90 Prozent an Bel. Bei einer Marktkapitalisierung von 2,55 Milliarden Euro würde Lactalis rund 700 Millionen Euro für die Übernahme aufwenden. Bis zum Sommer sollte der Deal unter Dach und Fach sein.