Die 2020 gestartete Zusammenarbeit von Land schafft Leben und Multikraft geht in die Verlängerung. Fokus liegt auf der Kennzeichnung und der Kompetenzbildung bei Konsumenten.

Seit der Gründung vor über 40 Jahren richtet Multikraft seine Aufmerksamkeit auf die Suche nach ökologischen Alternativen sowie nachhaltigen Lösungsansätzen zum Klima- und Umweltschutz. Mit dem Bewusstsein über die Wirkungen der Landwirtschaft in diesem Zusammenhang setzt sich das heimische Familienunternehmen für mehr Fairness und bessere Rahmenbedingungen in der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln ein. Ein Anliegen, das auch dem österreichischen Verein „"Land schafft Leben" zugrunde liegt. Er zeigt den Konsumentinnen und Konsumenten transparent und ohne zu werten, wie in Österreich Lebensmittel produziert werden, wie die Produktion vor Ort am Bauernhof erfolgt, wie die Verarbeitung funktioniert und wie das fertige Produkt schließlich im Lebensmittelhandel landet.