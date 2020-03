Mit einem neuen Podcast zum Thema Lebensmittelversorgung in der Krise informiert der Verein über den Stand der heimischen Produktion.

Verwundbares System

Immer mehr Menschen wollen wissen, wie es in der Corona-Krise um die heimischen Lebensmittel steht. Mit einem Podcast namens "Wer nichts weiß muss alles essen" informiert der Verein Land schafft Leben über dieses Thema. Innerhalb einer Woche zählt der Podcast bereit mehr als 55.000 Zuhörer. Am Mikrofon sprechen die Lebensmittel-Experten Hannes Royer (Obmann des Vereins) und Maria Fanninger mit den wichtigsten Persönlichkeiten aus der Branche.Royer sieht die Krise auch als Chance für mehr Bewusstsein in der Gesellschaft: "Gerade Krisenzeiten führen uns vor Augen, wie wichtig die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln für uns alle ist und dass es nicht egal ist, für welches Produkt wir uns im Supermarkt entscheiden. Die Corona-Krise macht deutlich, wie verwundbar unser globales System ist. Und genau deshalb treffen unsere neuen Land schafft Leben-Podcasts gerade jetzt auf so viele offene Ohren!“ Die beiden Moderatoren stellen im Podcast das vom Wettbewerb geprägte globale System infrage, das in Krisenzeiten stark gefordert ist. Die Zuhörer werden durch scharfe Analysen zum Mitdenken angeregt.Den Link zur ersten Folge gibt es hier: #1 Versorgungssicherheit