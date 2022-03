Georg Wilke

Karin Stainer wird neue Geschäftsführerin von Milford Tee Austria © Georg Wilke

Nach 50 Jahren in Tirol verlegt Milford Tee Austria seinen Firmenstandort nach Wien. Damit sieht man sich nicht nur in Österreich zentraler positioniert, sondern auch in einer besseren Ausgangslage zu den wichtigen zentral- und osteuropäischen Märkten.

1972 wurde Milford Tee Austria in Innsbruck, Tirol gegründet. Nun, 20 Jahre später, zieht das Unternehmen in die Wiener Innenstadt um, genauer gesagt in die Postgasse 11. Durch die zentrale Position von Wien soll die in Hamburg ansässige Laurens Spethmann Holding (LSH) besser mit dem neuen österreichischen Hauptsitz verbunden sein. Außerdem befinde man sich so "auch in optimaler Ausgangslage zu den wichtigen zentral- und osteuropäischen Märkten (CEE)", heißt es in einer Aussendung des Teespezialisten. Denn neben Österreich ist Milford Tee Austria mit den Marken Milford und Meßmer auch in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bosnien, Serbien und Slowenien etabliert.