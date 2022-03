Zum zweiten Mal in Folge kann die Naturkosmetikmarke die Juroren der Tierschutzorganisation PETA Deutschland überzeugen.

Lavera, die Pflegemarke von Laverana, sichert sich das zweite Jahr in Folge den Vegan Beauty Award 2022 in der Kategorie Körperpflege. Das Siegerprodukt "basis sensitiv Bodylotion straffend Q10" wurde kurz zuvor, wie auch die gesamte Bodylotionen-Range völlig neu überarbeitet und kam im September in den Handel. Das nach Natrue- und PETA-Kriterien zertifizierte Naturkosmetikprodukt überzeugt Konsumenten dank seiner veganen Pflegeformel mit Bio-Aloe Vera und natürlichem Coenzym Q10, pflegendem Lecithin und Kiwi-Extrakt. Die Jury war indes auch angetan von dem Umstand, dass das Produkt ausschließlich pflanzliche Inhaltsstoffe enthält, von denen ein Großteil aus kontrolliert biologischem Anbau stammt.