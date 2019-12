Lindt & Sprüngli: Ein Haus für die Schokolade

Das „Lindt Home of Chocolate“ nimmt Gestalt an, der Countdown zur Eröffnung im Mai 2020 läuft.

Das multifunktionale Gebäude am Hauptsitz von Lindt & Sprüngli in Kilchberg ist nun bereit für den Feinschliff. Die Generalunternehmung, die mit dem Bau beauftragt war, übergab nun offiziell das Gebäude der Lindt Chocolate Competence Foundation, die das Großprojekt realisiert und finanziert. In den nächsten Monaten bis zur Eröffnung im Mai 2020 soll der charakteristischen Architektur mit einer Schokoladenerlebniswelt Leben eingehaucht werden. Es signalisiert den Start in eine neue Ära für Lindt & Sprüngli, und man will mit diesem Gebäude in Kilchberg auch den Schokoladestandort Schweiz langfristig stärken.Der Standort wird sich nach der Eröffnung im Mai 2020 auch als Ausflugsziel verstehen, mit der charmanten Adresse „Schokoladenplatz 1“. Stiftungsratspräsident Ernst Tanner ist stolz, dass die Eröffnung der einmaligen Schokoladenerlebniswelt genau mit dem 175-Jahr-Jubiläum von Lindt & Sprüngli zusammenfällt: „Mit dem Bau des ‚Lindt Home of Chocolate‘ nimmt eine großartige Vision Gestalt an. Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde Kilchberg, die Region Zürich und die gesamte Schweiz von der Strahlkraft des Projektes profitieren werden und dass das Museum über die Grenzen hinaus große Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.“ Lindt & Sprüngli Stiftungsratspräsident Ernst Tanner, Eiffage-CEO Raffael Brogna sowie die Architekten Christ & Gantenbein während der Gebäudeübergabe