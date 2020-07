Am 13. September 2020 öffnet das Schokoladen-Kompetenzzentrum Lindt Home of Chocolate am Zürichsee in Kilchberg seine Pforten.

Neben einer interaktive Ausstellung bietet das moderne Areal eine Forschungsanlage mit Schauproduktion, einen neun Meter hohen Schokoladenbrunnen und erlaubt einen Blick über die Schultern der berühmten Maîtres Chocolatiers. Das erste Lindt Café, eine Chocolateria für Schokoladenkurse und die grösste Lindt Chocolate Boutique der Welt bieten den Besuchern zudem noch süßen Schokoladengenuss. Der Süßwarenriese investierte rund 100 Millionen Schweizer Franken in das aussergewöhnliche Bauprojekt, das nach 36 Monaten Bauzeit nun am historischen Hauptsitz von Lindt & Sprüngli in Kilchberg kurz vor seiner Eröffnung steht. "Mit dem Bau des Lindt Home of Chocolate haben wir ein für die Schweiz in dieser Form einzigartiges Schokoladenkompetenzzentrum realisiert, das die Innovationskraft unserer Industrie langfristig stärken wird", ist Ernst Tanner, Stiftungsratspräsident der Lindt Chocolate Competence Foundation überzeugt. Die neue Attraktion soll für jährlich rund 350.000 nationale und internationale Schokoladenfans ein spannendes Ausflugsziel in unmittelbarer Nähe und guter Anbindung zu Zürich werden.