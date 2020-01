Der Süßwarenhersteller konnte seinen Erfolgskurs fortsetzen und einen Zugewinn in allen wichtigen Märkten verzeichnen.

Weltmärkte

Ausblick

Schneller als der Gesamtschokoladenmarkt war das Wachstum von Lindt & Sprüngli im vergangenen Geschäftsjahr wachsen: Mit einem organischen Plus von 6,1 Prozent beträgt der Umsatz der Gruppe 4,51 Milliarden Schweizer Franken (4,189 Milliarden Euro). Durch Währungsschwankungen entspricht das konsolidierte Umsatzplus in Franken 4,5 Prozent.Trotz politischer Instabilitäten auf den internationalen Märkten und der Sättigung der europäischen und US-Märkte kann der Hersteller eine wachsende Nachfrage im Segment der Premium-Schokoladen feststellen. In Europa wird ein Zuwachs von Marktanteilen in Höhe von 6,2 Prozent verzeichnet. Besonders Österreich und Deutschland werden hierbei als Wachstumsmärkte vermerkt. Auch im Heimatland, der Schweiz, sowie in Spanien, Italien und Frankreich stieg der Umsatz. Bei den osteuropäischen Tochtergesellschaften und in Großbritannien stieg der Umsatz sogar zweitstellig.Die Position in Nordamerika verbesserte sich ebenfalls: Mit einem Umsatzwachstum von 5,4 Prozent sind die dort gelisteten Marken Lindt, Ghiradelli und Rossel Stover die Nummer 1 im Premiumsegment, der Hersteller ist insgesamt die Nummer 3 im US-Schokoladenmarkt. Die Tochtergesellschaft in Mexiko wuchs zweistellig.Im Rest der Welt gab es ein Umsatzplus von 7,6 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Japan, China und Brasilien - jeweils zweistellig. Damit, so der Hersteller, ist das Wachstumspotenzial in besagten Märkten noch lange nicht ausgeschöpft. Mit weltweit 500 Standorten verzeichnen die Lindt & Sprüngli-Shops bereits mehrere Millionen Besucher. Besonders in den Wachstumsmärkten Japan und Brasilien entwickelt sich die Retail-Strategie besonders gut.Beim Ergebnis 2019 wird es zwei außerordentliche und einmalige Anpassungen beim EBIT und den Steuern geben. Das beinhaltet Restrukturierungskosten und einmalige Abschreibungen in den Bereichen Logistik-, Produktions- und Ladennetzwerk sowie Merchandising in Nordamerika in der Höhe von 60 Millionen Franken (55,8 Millionen Euro). Durch die Ersparnisse sollen zukünftige Ergebnisse der US-Tochtergesellschaft verbessert werden. Der Aufwand wird durch einen Steuervorteil in gleicher Höhe (60 Millionen Franken) kompensiert.Für das kommende Jahr rechnet Lindt & Sprüngli mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent und eine Erhöhung der operativen Marge von 20 bis 40 Basispunkten.