Lindt & Sprüngli erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatzzuwachs von 13,3 Prozent (organisch) und verkündet Marktanteilsgewinne in allen relevanten Ländern.

In einem wirtschaftlich anspruchsvollen und von der Corona-Pandemie geprägten Jahr gelang dem Schweizer Süßwarenhersteller ein zweistelliges Wachstum. Der Gruppenumsatz stieg auf umgerechnet 4,4 Mrd. Euro (CHF 4,59 Mrd.), was einem bemerkenswerten Wachstum in Schweizer Franken von 14,2 Prozent (organisch: 13,3 %) entspricht. Die Differenz ergäbe sich "aufgrund der Akquisition des langjährigen Retail-Partners in Italien sowie eines schwächeren Schweizer Frankens".