JFL Photography - stock.adobe.com

Landwirtschaftliche Vertreter aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Südtirol unterzeichneten beim alle zwei Jahre stattfindenden Treffen der deutschsprachigen Bauernverbände eine an die Regierungen ihrer Länder gerichtete Erklärung zur Bedeutung der Landwirtschaft für die Ernährungssicherheit.

Als ein Treffen mit Gleichgesinnten zum Schmieden von Allianzen gilt das alle zwei Jahre an wechselnden Orten abgehaltene Treffen von bäuerlichen Vertretern aus dem deutschsprachigen Raum. Heuer kam man anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des Schweizer Bauernverbands in Arenenberg am westlichen Bodensee zusammen. Im Zuge dessen wurde eine Erklärung unterzeichnet, die die Regierungen aufgefordert, die große Bedeutung der Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit ernst zu nehmen. Hier einige Auszüge aus der Erklärung:





"Die Versorgung der Welt mit gesunden, erschwinglichen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln ist die zentrale Aufgabe der Landwirtschaft. Auch wenn deren Erfüllung mit den vorhandenen Ressourcen eine große Herausforderung ist, wollen und können die Landwirtinnen und Landwirte der deutschsprachigen Länder einen bedeutenden Beitrag dazu leisten.

Die UNO hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Hunger auf der Welt zu eliminieren. (...) Insbesondere die westlichen Länder stehen in der Pflicht, mit einer eigenen Lebensmittelproduktion einen Beitrag zur Versorgung zu leisten. Die Regierungen sind daher aufgefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen die Landwirtschaft alle verfügbaren Ressourcen in allen Ländern effizient und nachhaltig für die Lebensmittelproduktion nutzen und ihre Produkte auf stabilen Märkten zu fairen Preisen handeln kann. Angemessene Einkommen für die Produzenten von Lebensmitteln sind ein unverzichtbarer Baustein von Nachhaltigkeit."

"Die Versorgung der Welt mit gesunden, erschwinglichen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln ist die zentrale Aufgabe der Landwirtschaft. Auch wenn deren Erfüllung mit den vorhandenen Ressourcen eine große Herausforderung ist, wollen und können die Landwirtinnen und Landwirte der deutschsprachigen Länder einen bedeutenden Beitrag dazu leisten.Die UNO hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Hunger auf der Welt zu eliminieren. (...) Insbesondere die westlichen Länder stehen in der Pflicht, mit einer eigenen Lebensmittelproduktion einen Beitrag zur Versorgung zu leisten. Die Regierungen sind daher aufgefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen die Landwirtschaft alle verfügbaren Ressourcen in allen Ländern effizient und nachhaltig für die Lebensmittelproduktion nutzen und ihre Produkte auf stabilen Märkten zu fairen Preisen handeln kann. Angemessene Einkommen für die Produzenten von Lebensmitteln sind ein unverzichtbarer Baustein von Nachhaltigkeit."