Das neuen, um eine Kuh mit einem roten Blumenschwänzchen ergänzte Heumilch-Logo soll auf zwei Kernthemen der Heumilch-Inszenierung – nämlich artgemäße Fütterung und Tierwohl – hinweisen.

Das neue Logo der ARGE Heumilch übernimmt in der Markenkommunikation eine zentrale Rolle. Für die Gesamtkampagne – inklusive Logo-Redesign – zeichnet die Wiener Agentur Collectiv rund um deren Gründer Ivo Nils Kobald verantwortlich.

Mit einer breiten Kampagne, die sich von TV-Spots und Print-Sujets über Out-of-Home-Inszenierungen und Verkehrsmittelwerbung bis hin zu Digital Advertising und Social-Media-Aktivitäten erstreckt, wirbt die ARGE Heumilch aktuell in ganz Österreich und sogar in Deutschland für Heumilchprodukte. Der Tenor der Kampagne: Heuwirtschaft trägt entscheidend zum Schutz des Klimas bei – ein Umstand, der laut eigenen Angaben auch durch eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien belegt wird.











Erstmalig eingesetzt wird in der neuen Heumilch-Kampagne das neue Logo, das den Markenkern, also die ursprüngliche Milcherzeugung durch artgemäße Fütterung und das Thema Tierwohl, miteinander verknüpfen und verankern soll. Für die Weiterentwicklung des ursprünglichen Heumilch-Schriftzuges hin zu einer Wort-Bild-Marke zeichnet die Wiener Agentur Collectiv rund um deren Gründer Ivo Nils Kobald verantwortlich.



