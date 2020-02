Die Süßwarenmarke verpasst sich einen neuen Look und möchte mit neuem Logo auch Teenager und Erwachsene ansprechen.

Seit 50 Jahren erfindet sich die Süßwarenmarke Look-O-Look immer wieder neu und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Nun ist es wieder so weit: Look-O-Look präsentiert eine neue Marken-Story und ein neues Logo. Verstärkt sollen damit auch Teenager und Erwachsene angesprochen werden. Astrid Gunnewijk, International Manager Marketing bei Look-O-Look, erklärt: "Bei der neuen Marken-Story geht es um eine Reise in eine surreale, aufregend-magische Welt. Mit dieser Geschichte sprechen wir alle Altersklassen an, da man für Verwunderung, Abenteuer und Entdeckung nie zu alt ist."Alle Produkte, der Online-Auftritt des Unternehmens sowie alle weiteren Kommunikationskanäle und -träger sollen bis zum Frühling entsprechend an die Neuerungen angepasst werden. Das neue Logo präsentiert sich aufgeräumt, sachlich, klar und weniger plakativ. Diese neue "Aufgeräumtheit" findet sich auch beim Gesamtdesign des Sortiments wieder. "Der Süßwarenmarkt und die Wünsche und Ansprüche der Verbraucher verändern sich immer schneller", so Gunnewijk. "Um weiterhin relevant und unverwechselbar zu bleiben und den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, sind Veränderungen und Neupositionierungen wie diese schlicht unumgänglich.