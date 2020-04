L'Oréal: Europäisches Solidaritäts-Programm

L'Oréal Österreich startet Maßnahmen, um das Gesundheitswesen, den Handel und die Lieferanten zu entlasten.

Die L'Oréal-Gruppe hat eine europaweite Strategie zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise vorgestellt. Damit sollen an mehreren Fronten Einrichtungen und Unternehmen unterstützt werden. Seitens L'Oreal Österreich werden folgende Maßnahmen getroffen:

Unterstützung des Gesundheitswesens

Die L'Oréal-Fabriken, die seit Anfang März Handdesinfektionsmittel herstellen, werden ihre Produktion weiter erhöhen, um europaweit den Bedarf von medizinischen Einrichtungen zu decken.

Medizinisches Personal beliefern

Krankenhäuser und Apotheken werden bereits mit Handdesinfektionsmitteln und Hautpflegeprodukten der Marke Marke La Roche-Posay beliefert. Dies soll weiterhin im ausreichenden Ausmaß fortgeführt werden.

Handelsmitarbeiter beliefern

Garnier, eine L'Oréal-Marke, spendet eine Million Euro an das Internationale Rote Kreuz und liefert reinigendes Handgel an Handelsketten in ganz Europa. Dadurch soll die Gesundheit der Handelsmitarbeiter geschützt und die Hygienemaßnahmen sichergestellt werden.

Zahlungsaufschub für KMUs

L'Oréal schiebt die Zahlungsverpflichtungen für Klein- und Mittelbetriebe auf. Die Friseurkunden und Parfümeriefachverkäuferinnen erhalten zudem Online-Informationen und Trainings zu Fach- sowie betriebswirtschaftlichen Themen, um besser durch die Krise zu kommen.

Sofortzahlung für Lieferanten

Jene Lieferanten, die besonders hart von der Krise betroffen sind, werden durch systematische Sofortzahlungen im vollem Unfang entlastet.

Spenden an soziale Einrichtungen

Die L'Oréal Foundation spendet eine Million Euro an ihre Partnerorganisationen. Zusätzlich gibt es Sachspenden an gemeinnützige Organisationen darunter die Caritas, das Wiener Hilfswerk und der Sozialmarkt Wien.

Wioletta Rosolowska, Country General Manager L'Oréal Hub Austria Germany, erklärt: "In dieser beispiellosen Zeit wollen wir Solidarität zeigen und unterstützen, wo wir können. Dies ist unsere Verantwortung und gleichzeitig eine Herzensangelegenheit. Ich spreche für alle Mitarbeiter von L'Oréal Österreich, die allergrößte Anerkennung gegenüber denjenigen empfinden, die mit ihrem täglichen Einsatz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Großartiges leisten. Ihnen möchten wir danken. Es ist uns daher eine Ehre, uns am europaweiten Solidaritätsprogramm der L'Oréal Gruppe zu beteiligen und einen eigenen Beitrag in Österreich zu leisten. Unsere Maßnahmen sind natürlich nur ein kleiner Beitrag und das Mindeste, was wir derzeit tun können. Doch wir hoffen, dass wir so die Arbeit all derjenigen, die derzeit in Gesundheits-Einrichtungen, Supermärkten oder Drogerien tätig sind, ein wenig erleichtern. Und auch unseren Friseurkunden, Lieferanten sowie sozialen Partner-Einrichtungen möchten wir in dieser schweren Zeit zur Seite stehen."