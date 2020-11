Durchbruch in der Kreislaufwirtschaft: LanzaTech, Total und L'Oréal stellen die erste Verpackung vor, die aus wiederaufgefangenen und recycelten Kohlenstoffemissionen hergestellt wird.

LanzaTech, Total und L'Oréal haben im Rahmen einer Partnerschaft, die nach eigenen Angaben weltweit erste nachhaltige Verpackung präsentiert, die aus wiederaufgefangenen und recycelten Kohlenstoffemissionen hergestellt wird. Der Umwandlungsprozess erfolgt dabei in drei Schritten: LanzaTech fängt industrielle Kohlenstoffemissionen auf und wandelt sie mit einem biologischen Verfahren in Ethanol um. Total wandelt dank eines innovativen Dehydratisierungsverfahrens, das gemeinsam mit IFP Axens entwickelt wurde, das Ethanol in Ethylen um, bevor es zu Polyethylen polymerisiert wird, welches schließlich die gleichen technischen Eigenschaften wie die fossile Version aufweist. In einem letzten Schritt verwendet L'Oréal das gewonnene Polyethylen zur Herstellung von Verpackungen.

Die drei Partner kündigen an, weiterhin gemeinsam daran zu arbeiten, das Produktionsvolumen dieser nachhaltigen Kunststoffe zu erhöhen. Sie sind zudem offen für Kooperationen mit anderen Unternehmen, die sich gemeinsam mit ihnen für die Verwendung dieser neuen nachhaltigen Kunststoffe einsetzen wollen.

Jacques Playe L'Oréal Packaging & Development Director bei L'Oréal, sagt dazu: "L'Oréal verbessert ständig den ökologischen Fußabdruck seiner Verpackungen. Mit dieser Innovation, die Kohlenstoffemissionen in Polyethylen umwandelt, wollen wir neue nachhaltige Verpackungslösungen entwickeln. Wir haben das Ziel, dieses nachhaltige Material bis 2024 in unseren Flaschen für Shampoo und Haarspülungen zu verwenden. Wir hoffen, dass andere Unternehmen sich uns bei der Nutzung dieser bahnbrechenden Innovation anschließen werden".