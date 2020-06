Die L’Oréal Gruppe präsentiert ihre Nachhaltigkeitsziele, die sie bis 2030 im Rahmen des Programms L’Oréal for the future erreichen möchte.

Mit der Nachhaltigkeitsoffensive will der Beautykonzern aktive Maßnahmen setzen, die sich auf das eigene Geschäft, das wirtschaftliche Ökosystem und die Gesellschaft beziehen und in weiterer Folge ein neues Geschäftsmodell schaffen, das auf wissenschaftlich basierten Zielen fußt. Dazu gehört unter anderem, dass alle Unternehmensstandorte bis 2025 klimaneutral sind wie auch, dass bis 2030 100 Prozent der Kunststoffe in den Produktverpackungen entweder aus recycelten oder biobasierten Quellen stammen. Bis 2030 soll die Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen pro Produkt um 50 Prozent geringer sein als 2016. Des Weiteren stellt L'Oréal weltweit Finanzmittel in Höhe von 150 Millionen Euro zur Lösung drängender sozialer und ökologischer Probleme zur Verfügung. Darüber hinaus hat die Gruppe eine Methodik zur Kennzeichnung ökologischer und sozialer Konsequenzen von Produkten entwickelt: Eine Skala von A bis E soll den Konsumenten die Einbidnung von Nachhaltigkeitsaspekte bei der Kaufentscheidung erleichtern.

"L’Oréal läutet mit dieser Nachhaltigkeitsoffensive ein neues Zeitalter ein. Die Herausforderungen, mit denen der Planet konfrontiert ist, sind beispiellos. Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen beschleunigen und einen sicheren Handlungsraum für die Menschheit erhalten. Wir tun dies nicht nur in unserem eigenen Unternehmen, sondern auch, indem wir Maßnahmen in der Gesellschaft in diesem Bereich aktiv unterstützen. Gleichzeitig wissen wir, dass die größten Herausforderungen noch vor uns liegen. L'Oréal wird seinem Ziel deshalb auch zukünftig treu bleiben: wir werden innerhalb der Grenzen des Planeten handeln“, schildert Jean-Paul Agon, Chairman und CEO von L'Oréal.