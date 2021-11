L’Oréal : Stipendien für Wissenschaftlerinnen

Leadersnet/Felten

V.l.n.r.: Jolanta Róża Kozłowska, Kerstin Rastädter, Maria Rauch-Kallat, Monika Malik, Sabine Haag, Alice Laciny, Martin Netzer, Anna Breger, Wioletta Rosolowska und Helmut Denk

L'Oréal Österreich hat auch heuer wieder die "For Women In Science" Stipendien an talentierte Frauen aus der Wissenschaft vergeben.

Seit 1998 vergab das Beautyunternehmen weltweit bereits mehr als 3.600 Stipendien an Wissenschaftlerinnen. In Österreich konnten auf diese Weise seit 2007 insgesamt 59 talentierte Forscherinnen gefördert werden. Das Auswahlverfahren der Stipendiatinnen wurden von einer Experten-Jury der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unter Beiziehung ausländischer Gutachter getroffen. Auswahlkriterien dafür sind Exzellenz, wissenschaftliche Relevanz des Projekts und die Realisierbarkeit. Die mit je 25.000 Euro dotierten Stipendien werden in Kooperation mit der Österreichischen UNESCO-Kommission und der Österreichische Akademie der Wissenschaften mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung vergeben.

Auch in diesem Jahr wurden talentierte Wissenschaftlerinnen für ihre vielversprechende Forschung mit dem L’Oréal-UNESCO For Women In Science Stipendium ausgezeichnet. Unter ihnen Dr. Anna Breger, Alice Laciny, Phd, Monika Malik, Msc und Dipl. Ing. Kerstin Rastädter. Die vier Preisträgerinnen forschen in den Fachbereichen Chemie, Zoologie, Mathematik und Biotechnologie und leisten einen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen.