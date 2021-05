Die neue Sommerpromotion von Manner unter dem Motto "Radl'n mit Manner" läuft von Juni bis September.

Manner will sich diesen Sommer mithilfe einer neuen POS-Promotion in die Herzen der Rad-Fans schmiegen und Kraft für anstrengende Etappen liefern. Immerhin passt die Mannerschnitte in jede Tasche, ist leicht zu öffnen und schmilzt nicht. Mit der neuen Sommerpromotion 2021 unter dem Motto: "Radl’n mit Manner" macht das Traditionshaus sowohl am POS mit Großplatzierungen als auch online sowie bei der Manner Sommer-Tour in verschiedenen österreichischen Einkaufszentren aus sich aufmerksam. "Eine Radtour gehört für viele zum perfekten Sommer dazu. Und dabei darf die Mannerschnitte nicht fehlen. Die Sommerpromotion unter dem Motto Radl’n mit Manner ist daher eine tolle Verknüpfung und die Radurlaube ein begehrter Gewinn", sagt Ulf Schöttl, Marketingleiter Manner.

Zwischen dem Startschuss am 11. Juni und der Zieleinfahrt am 11. September winkt allen Teilnehmern des Promotion-Gewinnspiels die Chance auf insgesamt zehn Familien-Radurlaube in den schönsten Regionen Österreichs, die gemeinsam mit den Kooperationspartnern "Österreich Werbung" und den Tourismusorganisationen aus den jeweiligen Bundesländern verlost werden. Neben zahlreichen Werbeaktivitäten weisen auch die Produkte auf die Promotion hin, darunter etwa die 8er Manner Original Neapolitaner Schnitten und 6er Vollkorn Schnitten. Die beliebte Sommer-Roadshow findet 2021 in verschiedenen Einkaufszentren in den Bundesländern statt.